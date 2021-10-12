MEB personel alımı gerçekleştirecek

Milli Eğitim Bakanlığı, fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel istihdam edecek. Başvurular 25 Ekim - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel istihdam edecek.

Başvurular 25 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet – Milli Eğitim Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

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