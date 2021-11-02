‘MEB’e tarikatlar müdahale ediyor’ diyen CHP’li vekil: Teker teker hesap soracağız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) görev alanına çeşitli cemaat ve tarikat bağlantılı vakıfların müdahale ettiğini söyleyerek o vakıfların ismini tek tek saydı. Kaya, "Hepinizi uyarıyorum! Suç işliyorsunuz! Bu suçu işleyenlerden yarın teker teker hesap soracağız” ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda “Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve Üniversiteler” bütçesi görüşmelerinde konuştu.

Kaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan her yıl “Bütçeden aslan payını eğitim aldı.” açıklamasını yapıyor. Ancak gerçekler çok farklı. 2021 yılı Merkezi Yönetim ödeneklerinin yüzde 15,7'si eğitime ayrılmışken, 2022 Merkezi Yönetim Bütçesinden eğitime ayrılan ödeneğin oranı yüzde 15,6'ya düştü.

* AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17,18 iken, 2021 yılında bu oran yüzde 7,69'a düştü. Covid-19 salgınını dikkate aldığımızda 2022 yılında eğitim yatırımlarının yüzde 0,36'lık gibi dramatik bir artışla, yüzde 8,05'e olmasının hiçbir anlamı olmadığını herkes biliyor.

BAKAN MI DEĞİŞTİ İKTİDAR MI?

* İktidarların değişmesiyle bürokraside de bazı görev değişiklikleri olması doğaldır. Ancak Milli Eğitim Bakanı Sn. Mahmut Özer'in iktidar değişmiş gibi Milli Eğitim Bakanlığı bürokrasisini baştan aşağı değiştirmesini anlamış değiliz. Üstelik de daha düne kadar Bakan Yardımcısı olarak o bürokratlarla çalışmış olmasına rağmen.

* Madem bu kişiler, yemin etmeden önce alelacele değiştireceğiniz kadar yetersizdi, neden yıllardır birlikte çalıştınız. “Yok bu arkadaşlar da liyakatli kişilerdi” diyorsanız neden değiştirdiniz? Yoksa Milli Eğitim Bakanlığında cemaat ve tarikatların yeni görev paylaşımını mı yaptınız?

MAHMUT ÖZER ÇİFT MAAŞ ALDI MI?

* Sayın Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevini yürütürken aynı zamanda Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili olduğunuzu biliyoruz. Birçok bürokratın aldığı gibi Maarif Vakfı yöneticilerinin de çifte maaş aldıkları skandalı ortaya çıkmıştı. Kamuoyu adına bunu sormak istiyorum, siz de çifte maaş aldınız mı?

TEK TEK VAKIFLARIN İSMİNİ SAYDI

Yıldırım Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığının görev alanına çeşitli cemaat ve tarikat bağlantılı vakıfların müdahale ettiğini biliyoruz” diyerek sırasıyla vakıfların ismini tek tek şöyle saydı:

Nur Cemaati Nakşibendi Kolu Hayrat Vakfı: “Değerler Eğitimi Protokolü”

TÜRGEV: sosyal, sportif, mesleki ve teknik kursları düzenleme protokolleri

TÜGVA: “Medeniyet ve Değerler Protokolü”

Süleymancılar: “Değerler Eğitimi Protokolü”

Ensar Vakfı: Çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlemesine dair işbirliği ve protokoller

İnsan Vakfı: ‘Mescitsiz Okul Kalmasın’ adı altında okullarda yürüttüğü kampanyaya onay verildi.

İlim Yayma Cemiyeti: Online olarak sosyal, kültürel, mesleki ve teknik kurslar düzenleme olanağı

Türkiye Diyanet Vakfı: Okul öncesi eğitim kurumlarında 4-6 yaş çocuklar için Kur-an Kursu açılmasına imkan sunuldu.

“HEPİNİZİ UYARIYORUM, SUÇ İŞLİYORSUNUZ!”

Kaya, “Daha okuma yazma bilmeyen çocukları ne amaçla bu vakıfların inisiyatifine bırakıyor? Çocuklarımıza yazık ediyorsunuz? Böyle bir devlet politikası olamaz? Hepinizi uyarıyorum! Suç işliyorsunuz!” diye ekledi.

“NEDEN ÖĞRETMENLERİMİZİ BİLAL ERDOĞAN’IN EMRİNE VERİYORSUNUZ?”

Milli Eğitim Bakanlığı'nın cemaat ve tarikat vakıflarıyla imzalanan protokollerin mahkemeler tarafından iptal edilse de bakanlığın yönetmelikleri değiştirerek bunlara yol verdiğini öne süren Kaya, şöyle devam etti:

0 Eğitim Sen'in açtığı dava sonucu, Ensar ve TÜGVA gibi vakıfların protokolleri mahkeme tarafından iptal edilince, Milli Eğitim Bakanlığı “Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği”nde, 12 Eylül 2019 tarihinde ( 30886 sayılı Resmi Gazete) değişiklik yaparak, sivil toplum kuruluşlarının eğitim kurumlarında sosyal etkinliklerde bulunmalarının yolunu açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı daha sonra okullara yazı göndererek okul yönetimlerinin Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile çalışmalarını hassasiyetle gerçekleştirmelerini istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı TÜGVA'nın çalışmalar yürütmesi için okullara neden yazı gönderiyor?

Neden öğretmenlerimizi Bilal Erdoğan'ın emrine veriyor? Bilal Erdoğan kim? Görevi ne? “Milli Eğitimle”, eğitimle ilişkisi ne?

“DÜN ÇOCUKLARIMIZI FETÖ’YE, BUGÜN TÜGVA VE TÜREVLERİNE TESLİM ETTİNİZ”

Milli Eğitim Bakanlığı, devletin malına çöken, paralel bir örgütlenme gerçekleştiren, TSK'lerine, Polis teşkilatına, çeşitli kamu kurum ve kuruluşuna adam yerleştiren TÜGVA'ya çocuklarımızı ne amaçla teslim ediyor?

Dün çocuklarımızı FETÖ'nün eline teslim ettiniz, bugün bu görev TÜGVA ve türevlerine devredilmiş. Bu suçu işleyenlerden yarın teker teker hesap soracağız, bilginiz olsun!

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