MEB’in protokol imzaladığı vakıflar açıklandı: Tügva, Ensar, Türgev…

Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında partisinin, 'devlete çöreklenmiş paralele yapılarla ilgili tespitlerini' paylaştı. Kaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı, cemaat ve tarikat bağlantılı çok sayıda vakıfla protokoller imzaladı.

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TÜGVA'nın “yeni nesiller” yetiştirme hedefinin, Milli Eğitim Bakanlığının görev alanına müdahale anlamı taşıdığını belirten Yıldırım Kaya, “Tügva, devlete karşı paralel bir yapılanmadır” dedi.

CHP’li Yıldırım Kaya açıklanan, cemaat ve tarikatlarla bağlantılı oldukları belirtilen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulunda bulunduğu Tügva, Türgev, Ensar gibi vakıflarla Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokollerin bazıları şöyle;

“TARİKAT VE CEMAAT BAĞLANTILI VAKIFLARLA PROTOKOL”

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 24 Temmuz 2017 yılında Ensar Vakfı ile “Çeşitli Eğitim, Seminer ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü” imzaladı. Vakfın öğrencilere yönelik yaz okulu, yaz kampı, okuma yarışması, gezi ve seminer düzenlemesine imkan verildi.

TÜRGEV'in 2016'da imzaladığı protokolle öğrencilere sosyal, sportif, mesleki ve teknik kursla düzenlemesine imkan verildi. Masrafların MEB bütçesinden karşılanması kararlaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı ile imzalanan protokolle ile okul öncesi eğitim kurumlarında 4-6 yaş çocuklar için Kur-an Kursu açılmasına imkan sunuldu. Daha okuma yazma bilmeyen bir çocuğa bir vakfın böyle bir eğitimi vermesi çok ciddi sorunları da beraberinde getireceği kuşkusuzdur.

Nur Cemaati'nin Nakşibendi koluna bağlı Hayrat Vakfı'na “Değerler Eğitimi” adı altında eğitim vermesine izin verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜGVA arsında imzalanan, “Medeniyet ve Değerler Protokolü” kapsamında vakfa okul derslikleri tahsis edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Süleymancılar arasında, “Değerler Eğitimi Protokol” imzalayarak cemaatin gerici ideolojisini okullarda düzenlediği seminerlerde çocuklara aktarmasının önü açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı; İnsan Vakfı’nın ‘Mescitsiz Okul Kalmasın’ adı altında okullarda yürüttüğü kampanyaya onay vererek, sponsor oldu.

İlim Yayma Cemiyeti'ne online sistemindeki öğretim programlarını kullanarak her düzeydeki öğrenciye yönelik sosyal, kültürel, mesleki ve teknik kurslar düzenleme olanağı verildi.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı kendisi yurt açmak yerine İlim Yayma Cemiyetine yurtlar açtırmıştır. Bunlardan biri de Ankara Ulus'ta bulunan Hacı Bayram Veli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdudur.

DERS KİTAPLARININ İÇERİĞİ DEĞİŞTİ

Ders kitaplarının içeriği ile ilgili önceki yönetmelikte bulunan “Temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrımcılığı reddeden bir yaklaşım sunar”, ifadelerinin yeni yönetmelikte artık olmadığını belirten Kaya, “Bu da gösteriyor ki bundan böyle ders kitaplarında her türlü ayrımcılık yapılabilecek. İnsan haklarına aykırı ve özgürlükleri kısıtlayıcı bir yaklaşım olabilecek. Erdoğan'ın kindar nesil yetiştirmekte başarılı olamadık dediği nesli yetiştirmede bir adım daha atmış olacaklar. Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine hilafet yanlısı, Latin harflerine karşı Mehmet Gündüz anlayışındaki kişilerin atanmasının tesadüf olmadığını ve meyvelerini vermeye başladığını son değişikliklerle görmüş olduk.” dedi.