Mecidiyeköy Meydanı’nda İmamoğlu sürprizi

İBB Başkanı İmamoğlu, yapımı tamamlanarak vatandaşa açılan Mecidiyeköy Meydanı'nda akşam saatlerinde yürüyüş yaptı. O anları canlı olarak sosyal medya hesabından yayınlayan İmamoğlu, "İstediğimiz şey insanların eve gitmeden önce bir soluk almaları. Bunu İstanbul’un her yerine yaymak istiyoruz" dedi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 22 Ocak 2021'de başlattığı “Mecidiyeköy Meydanı” çalışmasını 10 ay içinde tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde Mecidiyeköy Meydanı'nı turlayıp sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

“UMUT VEREN BİR YER”

Mecidiyeköy Meydanı'nın son hali için İmamoğlu, “Çok keyifli bir iş olmuş. Mecidiyeköy'de keşmekeşin, kaosun içindeyken şu anda çok umut veren bir yer. En kötü yer bile çok iyi olabiliyormuş” yorumunu yaptı.

İmamoğlu, meydanda ödünç kitap alınabilen bir merkez olduğunu da belirterek, bu merkezde bütün yayınların olacağını belirtti. Bu merkezlerin sayısının artacağını söyleyen İmamoğlu, başka noktalarda ödünç alınan kitapların bırakılabileceğini söyledi. Meydandaki sergileri gezen İmamoğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

“İYİLEŞME İSTANBUL’UN BU TÜR ALANLARINDAN BAŞLAMALI”

Yapımı tamamlanan meydan için İmamoğlu, “İstediğimiz şey insanların eve gitmeden önce bir soluk almaları. Bunu İstanbul'un her yerine yaymak istiyoruz” diyerek şöyle devam etti:

* Metrobüsten inip metronun içinden dolaşıp Mecidiyeköy'e girdiğimde, ‘Allahım, 30 küsür sene önce bundan daha iyiydi, daha kötü olmuş’ demiştim. İyileşme, İstanbul'un bu tür alanlarından başlamalı.

* Ben Taksim Meydanı'nın arabalarla işgal edilmesini istemiyorum. Ben Taksim Meydanı'nın güvenlik güçlerinin baskısı altında bir meydan olsun istemiyorum. Toplum için orada ‘her an bir tehdit varmış' gibi olmasını istemiyorum. Huzur olsun istiyorum.

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