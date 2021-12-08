Meclis karıştı! Vekiller arasında yumruklu kavga

2022 Bütçe Görüşmeleri sırasında TBMM'de tansiyon yükseldi, gerginlik yumruklaşmaya dönüştü. Muhalefet milletvekilleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı için tepki gösterdi. Soylu, vekillere 'Sahtekarsınız, hesabını vereceksiniz' yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından Meclis'te ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu.

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TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde gergin anlar yaşandı. CHP Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki göstererek, “Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili sizin (elindeki fotoğrafı göstererek) uçağa binerken fotoğrafınız çıktı, ‘Başka uçak yoktu, ne yapayım?' dediniz. Ya Cumhurbaşkanı'na bir söyleseydiniz…” dedi

“SAHTEKARSINIZ”

Bunun üzerine Bakan Soylu, Aydın’a “Sahtekârca yalan söylüyorsun, sahtekârca” diye seslendi. Aydın ise Soylu’ya kürsüden “Aynı kelimeyi iade ediyorum… Bütün Türkiye nasıl bir bakan olduğunu görsün” yanıtını verdi.

“HESABINI VERECEKSİNİZ”

Soylu, bu kez de Aydın’a ‘otur aşağı' diye seslendi. Olaya muhalefet sıralarındaki milletvekillerinin de dahil olmasıyla Soylu ile vekiller arasında gerginlik yaşandı. Soylu, vekillere, ‘Hesabını vereceksiniz’ yanıtını verdi. Meclis Başkanı oturuma 10 dakika ara verdi. Meclis’te ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu.

“KAÇAMAYACAKSIN SOYLU”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, “Süleyman Soylu bugün TBMM’de… Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir? Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkiniz nedir? 4.9 ton kokain hangi şirkete geliyordu? Soruları hala cevap bekliyor. Kaçamayacaksın Soylu! Cevap ver!” dedi.

KAVGA ÇIKARAN SÖZLER TUTANAKTA

CHP GRUBU ADINA ERKAN AYDIN (Bursa) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçişleri Bakanlığının 2022 bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Şimdi, bu bütçeyi hep söyledik; bu bütçe sarayın bütçesi, bu bütçe emekçinin, köylünün, çiftçinin, ev kadının, öğrencinin bütçesi değil. İnşallah, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nda milletin bütçesi olacak diyor ve tekrar selamlar sunuyorum.

Siyaset bilimcisi James Clarke der ki: “Bir siyasetçi, gelecek seçimi düşünür, bir devlet adamı ise gelecek nesilleri düşünür.” Eğer Sayın Bakan gelecek nesilleri düşünseydi kendisiyle ilgili onlarca iddiayı bir televizyon programında değil, gelir, burada, egemenliğin kayıtsız şartsız temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinde “Önce dokunulmazlığımı kaldırın, sonra bir soruşturma komisyonu açın ve gelin, bunları cevaplayayım.” derdi ancak o ne yaptı? Mayıs ayından beri hâlâ savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacak; televizyon programında söyledi, yedi aydır bekliyoruz.

Sayın Bakan, o dokunulmazlığı kaldırın, sonra bulunun; bu şekilde bir şey olmayacağını hepimiz biliyoruz.

MUSTAFA KÖSE (Antalya) – Sorular her seferinde cevaplandı burada.

ERKAN AYDIN (Devamla) – Yine, onlarca iddia…

Biraz önce Sayın Tezcan söyledi Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili, siz şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı, açıklamada “Başka uçak yoktu, ne yapayım?” dediniz.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Sahtekârca yalan söylüyorsun, sahtekârca!