Meclis kürsüsünde gözyaşlarına hakim olamadı: Bu bir cinayettir

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz alarak İscehisar ilçesinde 5 çocuğun hayatını kaybettiği kazayla ilgili konuştu. Konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Köksal, “Kapısı çuval ipiyle bağlanan, hız kontrolü yapılmayan aracı denetleyen yok. Bu bir cinayettir” ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Şen (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, 11 Ekim sabahı devrilmiş, kazada İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, 4 öğrenci de yaralanmıştı.

CHP'Lİ KÖKSAL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak 5 çocuğun hayatını kaybettiği kazayla ilgili konuştu. Konuşması sırasında duygularına hakim olamayan Köksal gözyaşları içerisinde yaşanan kazaya isyan etti.

“OKUL SIRALARI MUSALLA TAŞI OLDU”

“Taşımalı eğitimin acı gerçeği ortaya çıktı” diyen Köksal şunları söyledi:

“Okul öğrencinin bulunduğu yerde olmalı. Okul olmadığı için bu yavrular hayattan koparıldı. Köy okulları maliyetli öğretmen sıkıntısı var diyeceksiniz. Son 6 yılda taşımalı eğitime 16.3 milyar lira para harcadınız. Bu parayla köy okullarının tamirini yapabilirdiniz. Bu parayla yüzbinlerce öğretmeni bu okullara öğretmen olarak atayabilirdiniz. Okulu açmadınız öğretmeni atamadınız bu okulun bahçesinde ne yazıkki 5 yavrumuzun cenaze namazını kıldırdınız. Kapalı olan okulun sıraları bu küçücük bedenlere musalla taşı oldu”

“BU ÇOCUKLAR GÖZ GÖRE ÖLÜME GÖNDERİLDİ”

Köy muhtarının köye okul açılması için dilekçe vermesine rağmen bir sonuç alınamadığını ifade Köksal, “Köye defalarca gittim. Köy muhtarı diyor ki dilekçe verdim okulu açın öğretmen gönderin dediğini söylüyor. ‘Ama maliyetli olur' diye açmadıklarını söylüyor. Hadi okulları açmadınız. Köydeki servisleri doğru düzgün denetleyebilirdiniz. Bu köylülerin aileleri diyor ki ihaleyi alan araç başka taşıyan araç başka. İhaleyi alan şoför başka taşıyan şoför başka. Aracın okul taşıtı olup olmadığı belli değil. Kazanın olduğu yolu kim yaptı, mıcır neden temizlenmedi sorusunun cevabı yok. Kapısı çuval ipiyle bağlanan, hız kontrolü yapılmayan aracı denetleyen yok. Bu bir cinayettir. Bu çocuklar göz göre göre ölüme gönderildi” ifadelerini kullandı.

“KAYMAKAM MUHTARLARIN HANGİ MUHALEFET PARTİLİ VEKİLLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ TAKİP EDİYOR”

Yetkililerin sorunlara kayıtsız kaldığını aktaran CHP'li Köksal, “Sorunlara kayıtsız kalan bir İl Milli Eğitim Müdürü, sorunları görmezden gelen İscehisar Kaymakamı. Kaymakam bey, kendi görev alanına bakmaktan köylülerin, muhtarların hangi muhalefet milletvekiliyle görüştüğünü takip ediyor. Bu konuya ilerde ayrıca değineceğim” şeklinde konuştu.

“PAZARTESİ GÜNÜNDEN BERİ UYUYAMIYORUM”

Ölen çocukların ailelerinin kaza yapan aracın pazar aracı olarak kullanıldığını, o günde ilçe pazarı olduğunu ve aracın bu pazara yetişmek için hızla gidip geldiğini söylediklerini kaydeden CHP'li Köksal, “Bu araçlar denetlenseydi bugün belki bu kaza olmayacaktı. Bu çocuklar hayat koparılmayacaktır. Bunlar veteriner olmak istiyordu. Öğretmen olmak istiyordu. Hemşire olmak istiyordu. Ben pazartesi gününden beri uyuyamıyorum. Ama bunun vebali sizin üzerinizde. Elinizi vicdanınıza koyun. Gelin çocuklarımız için verdiğimiz önergeyi kabul edin. Melisa, İsmail, Damla, Nisa ve Teslime'lerin ölmemesi için elimizden geleni yapalım. Ben bir anneyim bunu bir anne olarak sizden istiyorum” diye konuştu.

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