Meclis’te peynir de var, direksiyon da

DELİK FİNCAN TABAĞI: İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısında fincan tabağı gösterdi ve “Milletin porsiyonu bu kadar, hem küçük, hem delik” dedi.

ZAM ŞAMPİYONLARI: CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, zam şampiyonlarını Meclis kürsüsüne çıkardı. Aydın, “İlk sırada % 82 zam gören yumurta var. Ayçiçeği yağı ikinci, % 52 zamlandı. Üçüncü sırada beyaz peynir var, % 40 zamlandı” dedi.

AYÇİÇEĞİ, ARPA, SÜT: CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kürsüye süt, buğday, arpa ve ayçiçeği ile çıktı, “Çiftçimiz kendi karnını doyuramaz hale geldi. Türkiye'nin karnını nasıl doyursun?” diye sordu.

İTFAİYECİ BARETİ: Meclis kürsüsüne itfaiyeci bareti ile çıkan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel itfaiyecilerin sorunlarını, “İtfaiyeciler, görev başında yaşamını yitirdiğinde şehit sayılmıyor” diye anlattı.

ECEVİT KASKETİ: CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ise TBMM kürsüsüne elinde haşhaş ve başında kasketle çıkıp, afyon üreticilerinin sorunlarını dile getirdi. “Bu kasket Amerika'nın baskısı ile sınırlandırılan haşhaş ekim yasağını kaldıran Bülent Ecevit'in. Haşhaş, sofralarımıza aş, hastalarımıza şifa olmuştur” dedi.

KAMYON DİREKSİYONU: CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kürsüye kamyon direksiyonu ile çıkıp, “Kamyoncun elinde sadece direksiyonu kaldı. Destek bekliyorlar” diyerek ulaştırma sektörünün sorunlarına dikkat çekti.

BAKLİYAT VE PATATES: CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kürsüye kuru fasulye, nohut, mercimek ve patates torbaları ile çıktı ve üreticinin derdini anlattı.

RULOLU EYLEM: CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “CHP'nin yaptıkları, AKP'nin sattıkları” yazılı iki uzun rulo kağıdı TBMM'de yere serdi.

KÜRSÜDE TÜTÜN: CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yetki belgesi olmayan tütün üreticisine hapis öngören yasayı protesto için TBMM kürsüsüne bir kilo tütün ile çıktı.