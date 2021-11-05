Meclis’te tansiyon yükseldi: Gocunuyorsan gocun, utanıyorsan utan!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde iktidarı hedef alarak yaptığı konuşma, Meclis'te tansiyonu yükseltti.

Hakan KAYA

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde gergin anlar yaşandı.

İktidarı sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ın, “Vakıflar aracılığıyla kamuya kendi adamlarınızı yerleştirdiniz. Kurumları yuttunuz, Merkez Bankası’nı yuttunuz, en son Boğaziçi geleneğine atadığınız rektörü de yuttunuz. Ahlakı yuttunuz, ahlakı! Dezenfekte satan bakan, 10 bin dolar alan siyasetçi, Sedat Peker ile barışmak için araya gazeteci sokan bir suçişleri bakanı, uyuşturucu baronlarına kadın servisi yapanlar, yine uyuşturucu baronunu ceza evinden çıkaranlar. Memlekette ahlakı bitirdiler , ahlakı. Halen kadın servisi yapanlar içinizde barınıyorsa, halen mafyayla iş birliği yapanlar… Bunlar utanmazlar” sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti.

“GOCUNUYORSAN GOCUN, UTANIYORSAN UTAN!”

AKP’den gelen tepkiler üzerine Ağbaba, “Gocunuyorsan gocun, utanıyorsan utan! Mafyadan 10 bin dolar alan milletvekili kim? Ya da İçişleri Bakanı gazetecileri mafyayla barışmak için devreye soktu mu cevabını ver” ifadelerini kullandı.

Meclis’te yaşanan gerginlik kısa süre sonra son buldu.

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