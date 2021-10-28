Mehmetçik’in Lübnan tezkeresi de uzatıldı

Türk askerinin Lübnan, İsrail sınırında görev alma süresini bir yıl daha uzadı. Kaç askerin gideceği ve şekli Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından belirlenecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Lübnan’da görev alma süresini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararıyla bir yıl uzatan Lübnan Tezkeresi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM Kararında “Hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, 1071(2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve 880 sayılı TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2021 tarihinden itibaren bir yıl daha Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurul’un 26 Ekim 2021 tarihli 11’inci oturumunda kabul edilmiştir” ifadeleri kaydedildi.

ABD KARŞI ÇIKTI SAYI 13 BİNE İNDİ

BMGK, ağustos ayının son haftasında UNIFIL görev süresini bir yıl daha uzatmış ancak ABD’nin baskısı ve kararı veto etme tehdidi üzerine misyondaki barış gücü askerlerinin sayısını 15 binden 13 bine indirmişti.

42 YILLIK GÖREV

UNIFIL, 1978 yılında İsrail'in Lübnan’dan geri çekilmesininin ardından kuruldu. 42 yıldır Lübnan’ın güneyinde görev yapan UNIFIL’in görev süresi her yıl yenileniyor.