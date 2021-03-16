Mekke ve Medine’deki 5 Türk okulunu kapattı

Kral Abdullah bin Abdülaziz'in ölümü sonrası yas ilan ettiğimiz Suudi Arabistan, Türk düşmanı oldu. Suudi yönetimi, aleyhimizdeki tavırlarına yenilerini ekledi. TBMM'de milletvekillerine bilgi veren MEB Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Mekke ve Medine'de MEB'e bağlı 5 Türk okulunun, tüm girişimlerimize rağmen kapatıldığını açıkladı.

Ahmet Emre Bilgili, Suudi yönetiminin Türk öğretmenler ile eş ve çocuklarından, vergi aldığını da belirtti. Ve şu açıklamayı yaptı: “Mekke ve Medine'deki okullarımızı tüm girişimlerimize rağmen 2020 yılı sonunda fiilen kapatıldı. Tekrar açılması için çalışma yapılıyor. Bu ülkedeki öğretmenlerimiz ile eş ve çocuklarına, kişi başı konulan vergide muafiyet için de çalışıyoruz. 2019'dan bu yana öğretmenlerimizin çalışma, ikamet ve zorunlu sigorta giderleri de, Bakanlığımızca ödeniyor.”

İTHALAT YASAĞI GETİRİLDİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından olayın ayrıntılarını ortaya çıkaran Türkiye'ye karşı tavır başladı. Türk mallarının ülkeye girişi engellendi. Suudi firmalara, Türkiye'den ithalat yasağı getirildi. Türk müteahhitlere iş verilmedi. Suudilere “Türkiye'ye gitmeyin” uyarısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yunanistan ile tatbikat yapan Suudileri eleştirerek, “Yunanistan ile ortak tatbikata girmeleri bizi üzmüştür, böyle bir kararda görmek istemezdik'' demişti.

Eski ve yeni krala ‘devlet şeref madalyası' verilmişti

Osmanlı eseri Ecyad Kalesi'ni yıkan, Türk mallarına ambargo koyan Suudi Arabistan'ın Türk öğretmenler ile eş ve çocuklarından vergi aldığı da ortaya çıktı… Ülkedeki Türk lokantaları ile berber dükkanlarına gidilmemesi çağrısı yapılırken, marketlere “Türkiye malı satılmaz” yazıları asıldı. Türkiye hem ölen kral Abdullah bin Abdülaziz'e, hem de yeni kral Selman Bin Abdülaziz El Suud'a “Devlet Şeref Madalyası'' vermişti. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Büyük bölümü Hataylı olan Türk berber ve lokantalarına Suudilerin gitmesi engelleniyor” dedi. Suudiler, Mekke'de Osmanlı'dan kalan tek eser olan Ecyad Kalesi'ni 2002 yılında buldozerle yıkmış ve yerine 1200 odalı otel yapmıştı. Medine'de Hazreti Muhammed'in türbesinin etrafındaki tarihi Türk yapıları da yıkılmıştı.