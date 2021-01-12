Menemen seçimi üçüncü kez ertelendi

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanmasının ardından Aksoy’dan boşalan koltuk için Menemen Meclisinde yer alan Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’ndan birer aday çıkmıştı. Meclis üyelerinin katılımı ile Menemen Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seçimlerde ilk 2 turda çoğunluk sağlanamazken, 3 ve 4’ncü turlarda oylamada eşitlik çıkması sonucu seçim kuraya kalmıştı.

KURA ÇEKİMİNİ MİLLET İTTİFAKI ADAYI KAZANMIŞTI

Gerçekleştirilen kura sonucunda Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan’ın da isminin bulunduğu kuradan çıkan isim olarak Menemen Belediyesinde yeni başkan vekili olmuştu. Karakurt’un seçimi kura ile kazması sonrası, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan İzmir 2’nci İdare Mahkemesine giderek seçime itiraz etti.

MAKEME KURA ÇEKİMİNİ İPTAL ETTİ

İzmir 2’nci İdare Mahkemesinin CHP'li Deniz Karakurt'un kura ile kazandığı Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini iptal etmesinin ardından, CHP Menemen de kararın durulması yönünde dava açmış ancak mahkemeden çıkan ara karardan olumsuz cevap almıştı. İzmir Valiliği, İzmir 2’nci İdare Mahkemesinin verdiği karara uyarak Menemen seçimlerinde kuranın yenilenmesine karar vermişti. Kura çekiminin yapıldığı meclis oturumu, CHP’li ve İYİ Parti’li üyelerin toplantıya katılmaması nedeniyle bugüne ertelenmişti.

SEÇİM YARINA ERTELENDİ

Bugün gerçekleştirilen seçim CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılamaması nedeniyle yarına ertelendi. Meclise 16 kişinin katıldığı, bu sebeple salt çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi. (İHA)