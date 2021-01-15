Menemen’deki sonuca Erdoğan da şaşırdı

İzmir Menemen Belediyesi önceki gün tekrarlanan kura çekimiyle AKP'ye geçmişti. Başkan Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından yapılan seçim beraberlikle sonuçlanınca, önceki gün tekrarlanan kura çekimi sonucu AKP'li Aydın Pehlivan Menemen Belediyesi Başkan Vekili olmuştu. Pehlivan dün göreve başlarken, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ tebrik ziyareti için Menemen'e gitti.

“CHP İÇİNDEN ÜÇ ÜYE BİZE OY VERDİ”

Dağ, AKP Menemen İlçe Başkanlığı'nda cep telefonuyla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Dağ, meclisteki üye dağılımını soran Erdoğan'a “12 meclis üyesi bizde. 19 meclis üyesi karşı taraftaydı. Oylama 15-15 bitmişti. En son kuraya kalmıştı. Bizim AK Parti 10, MHP 2 efendim” sözleriyle yanıt verdi.

Erdoğan’ın, “12 mi ? Peki o zaman nasıl 15-15 oluyor” sorusunu Hamza Dağ, “CHP içinden üç meclis üyesi de bize oy verdi” diyerek yanıtladı. Erdoğan sözlerini; “Genç bir arkadaşımız. Bundan sonraki süreçte Menemen'de Aydın Bey'e başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” ifadesiyle tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 23 Kasım 2020 günü yolsuzluk operasyonu sonucu tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı'nca açığa alınmasının ardından başkan vekili seçimini AKP kazanmıştı.

15 CHP'li, 10 AKP'li, 3 İYİ Partili, 2 MHP'li ve 1 bağımsız olmak üzere 31 üyesi olan Menemen Belediye Meclisi başkan vekilini seçmek için ilk olarak 1 Aralık 2020'de toplanmıştı. Millet İttifakı üç fire verince seçim 15 – 15 beraberlikle sonuçlanmış, kura çekimine gidilmişti.

Kuradan CHP'li aday Deniz Karakurt çıkmış, AKP'nin işlemin usule aykırı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurması ve İzmir Valiliği'nin yargı sürecinin tamamlanmasını beklemeden kura çekiminin tekrarlanması kararı almasının ardından meclis 13 Ocak 2021 günü olağanüstü toplanmıştı.

Bu toplantıda İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın siyah renkli torbadan yaptığı kura çekiminde bu kez AKP'li aday Aydın Pehlivan'ın ismi çıkmıştı.

MENEMEN'DE TEKBİR SESLERİ

Cumhur İttifakı temsilcileri belediye önünde tekbirli kutlama yapmıştı. Bu tablo, “Devrim Şehidi Kubilay'ın katledildiği yerde tekbir sesleri” ifadesiyle hafızalara kazınmıştı.