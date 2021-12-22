Meral Akşener’den Erdoğan’a sert tepki

İYİ Parti lideri Akşener, "Türkiye ekonomisi deneme tahtası mı? Yazıklar olsun sana. Memleketimiz ekonomi cahili bir adamın saçma sapan deneyleriyle sınanıyor" diye konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Bizim siyaset anlayışımıza göre muhalefet iktidarın gözü kulağıdır. İktidarlar milletin yaşadığını görmek, bilmek zorundadırlar ama zaman zaman bunu ıskalayabilirler.

* O noktada devreye muhalefet girer. İktidara eksikliklerini gösterir, çözüm önerilerini söyler. Bu anlayış doğrultusunda kurulduğumuz günden bu yana birçok konuda çok sayıda öneri sunduk.

* Bazılarını duymazdan geldiler, bazılarını kısmen de olsa yaptılar. Bunun son örneğini asgari ücret çalışmalarında yaşadık.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLMASI

*Asgari ücreti 4 bin lira yapın, devlet eliyle vergi muafiyeti sağlayın dedik. Asgari ücret 4250 lira oldu, vergiyi devlet üstlendi.

*İYİ Parti’nin siyaset anlayışı sayesinde kazanan milletimiz oldu. Demek ki muhalefete kulak verildiğinde kıyamet kopmuyormuş, iyi şeyler oluyormuş.

* Milletimizin bu kazancı ne kadar süreceği konusundan endişe duyuyoruz. Şimdi bu arkadaşlar farkında değiller ama kendi elleriyle yol açtıkları yüksek enflasyon yüzünden açıklanan asgari ücret 4 ayda eriyecek.

* O yüzden biz 3 ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını ve çalışanımızın emeğinin enflasyona karşı korunmasını öneriyoruz. Gerçekten bu millete nefes aldırmak istiyorsanız enflasyonu düşürmekle başlayın.

“YAZIK KIYAMAM”

* Biz bu kutlu çatı altında milletimizin dertlerini konuşurken, memleketin dört bir yanında milletimizin dertlerini dinlerken maalesef Sayın Erdoğan Afrikalı gençlerin derdine düşmüş. Birkaç gün önce Afrikalı gençlerle buluştu.

* Mozambikli bir genç kızın sözleri Erdoğan’ı etkiledi. O genç kız, ‘Daha adil bir dünya istiyorum’ demiş.

* Sayın Erdoğan da bu hiç reklam kokmayan hareketten çok etkilenmiş. Yazık, kıyamam. Ekonomi yangın yeri, Sayın Erdoğan Mozambikli gençlerin derdine düşmüş.

*Şu yönetim anlayışına bakar mısınız? Memleketin meselelerine karşı takınılan şu umursamaz tavra bakar mısınız?

ERDOĞAN’IN ‘BEN YOKTUM’ AÇIKLAMASINA CEVAP

* Kendisi 2 gün önce çıktı konuştu. ‘Başbakanlığım döneminde döviz rezervini 135 milyar dolara çıkarttık ama daha sonra bir düşüş yaşandı ben o sırada yoktum Cumhurbaşkanıydım’ dedi.

*Sevimli hayalet Casper gibi o sıralar orada değilmiş. O günleri geçtim belli ki sen şimdi de buralarda değilsin.

KUR FARKI GARANTİSİ

* Maalesef ülkemiz ekonomi cahili bir adamın saçma sapan deneyleriyle sınanıyor. Biz her seferinde kendisine bu deneyin başarısız olduğunu söylüyoruz.

* Ekonomistler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, ihracat birlikleri söylüyor anlamıyor. AK Partililer bile söylüyor onu da anlamıyor.

* Kızıyoruz, güzellikle söylüyoruz, tane tane anlatıyoruz, doğrusunu gösteriyoruz anlamıyor. Bir inat uğruna memlekette ne ocaklar sönüyor.

* Önce bu bizim ekonomik modelimiz dediler, sonra suçu dış güçlere attılar. Sonra dönüp tekrar iç güçlere havale ettiler.

*Uyguladığın sözüm ona modelle her şey kötüye gidiyorsa bunun tartışılacak bir yanı yoktur. Merkez Bankası faizi indirdi, faizler düştü mü hayır.

*Sen faizi indirdim diye caka satarken, yönettiği devlet -pardon o yönetmiyormuş- yüzde 24 faiz ödüyor.

“ÖNCE BAK SEN KENDİNE”

*Bu krizin sebebi bizzat sensin sen. Dış güçler de hırlı değil elbette ama önce bak sen kendine.

*Bir kere olsun yaptığın hatanın sorumluluğunu al. O kadar tecrübeli insan varken damadını Hazine ve Maliye Bakanlığı’na dış güçler mi getirdi?

*Merkez Bankası’nın 128 milyarını dış güçler mi sana sattırdı? Türk çiftçisini dış güçler mi borca soktu?

* Devleti dolandıran düzenbaza yılın ihracatçı ödülünü dış güçler mi verdi? Beşli çetenin vergi borçlarını dış güçler mi sildirdi?

*Milletimize bu zorlukları reva gören sensin Erdoğan. Bak işte bütün bunlar sebep, olanlar da sonuçtur.

*Bu fakirliğin, zamların, çilenin sorumlusu sensin. ‘Ben o sırada yoktum’ deyip geçemezsin. Sorumluluğun gereğini yapacaksın ya da sandığı getirip hesabını milletimize vereceksin.

* Dış güçler de hırlı değil elbette ama önce bak sen kendine.2023 hedefleri bitti, yerine 1973 çözümleri geldi. Milletimize ekonomik başarı diye itilemeye çalışıyorlar.

“YAZIKLAR OLSUN SANA”

* Nas diye gezdi, hayatımıza yeni modeli sokuverdi. Kur farkını devlet olarak ödeyeceklerini söyledi.

* Çocuk mu kandırıyorsun Erdoğan, yani gizli faizi ödeyecektin, döviz lobilerinin ekmeğine niye yağ sürdün.

* Adını faiz koysan, bankalar piyasa şartlarına göre davranacaklardı. Türkiye ekonomisi deneme tahtası mı? Yazıklar olsun sana.

* Senin şımarıklığın yüzünden bugün enflasyon yüzde 50’lilere ulaştı. Hazine borçlanma faizleri yüzde 24 oldu o da yükselecek.

* Madem kur düştü, madem artık uçuyoruz o zaman hemen doğalgaz ve elektrik faturalarını düşürün.

* Memleketimiz ekonomi cahili bir adamın saçma sapan deneyleriyle sınanıyor.

“YAZIKTIR, GÜNAHTIR”

* Senin için her şey yolunda olabilir ama esnaflar, çiftçiler çok yorgun. Öğrenciler, gençler, emekliler, kadınlar çok yorgun. Senin yüzünden artık çocuklar bile yorgun.

* İnsanlarımızın artık sabretmeye mecali bile kalmadı. Düşün artık milletin yakasından. Yazıktır, günahtır. Utanmadan, ‘Ekonomik Kurtuluş Savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz’ diyorsun.

* Ortadaki tek savaş milletçe senin bu cahil inadına karşı verdiğimiz savaş. Tek kurtuluş sandıkla gelen kurtuluşumuz.

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