Meral Akşener’den ‘OHAL’ tartışmalarına cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,"Ekonomik problemler nedeniyle olağanüstü hal ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsınlar konuşuluyor. Bu can bu tende olduğu müddetçe sizin üzerinizden rant elde ettirmeyeceğim. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız" dedi.

Ahmet KAYA

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilçe gezileri kapsamında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesini ziyaret etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Akşener, Elbistan’daki esnafları tek tek dolaşa esnafla konuşarak, sorunlarını dinledi.

“ALTIN TASTAN SU İÇENLER ALIR”

Kanser hastası olduğunu söyleyen bir kadın, Akşener’e, “Közden eleyip kömür ayıklarız yine bilmezler. Kim alır buralardan bir şeyi, altın tastan su içenler alır, biz değil. Kanser hastasıyım ama gidemem.” sözleriyle dert yandı.

“10 GÜN İÇİNDE YEMİN TONUNA 70 LİRA ZAM GEDİ”

Kasap esnafını da ziyaret eden Akşener, işlerin nasıl olduğunu sordu. İşlerin kötü olduğunu söyleyen esnaf, “Ne et alabiliyoruz ne yem alabiliyoruz. Besim var. 10 gün içinde 70 lira yemin tonuna zam geldi. Bu gün 600 bin liraya aldığım bir yem 10 gün sonra 1 milyon TL’yi buldu. Yem alamıyoruz.” dedi.

“ÇİFTÇİ DE BESİCİLER DE ZOR DURUMDA”

Aynı dükkandaki başka bir çalışan da fiyatlara gelen zamdan şikayet ederek şöyle konuştu: “Sakatat kesim hanede kilosu 10 gün önce 2,5 lira ederdi, şu an 4 lira oldu. Ciğer geçen hafta 36 TL idi şimdi oldu 48-50 lira. İşkembe de 10 liraydı, 20 lira oldu. Kasaplarda et 90 lira olmuş. Hayvanlarda kesim bir ay önce 48-50 liraydı kilosu, şimdi 63-65 lira olmuş. Çiftçi de zor durumda, besi besleyenler de zor durumda.”

“VATANDAŞ 3 KİLO CİĞER ALIYORSA 1 KİLOYA DÜŞTÜ”

Dükkana yıllık 5 bin Euro kira ödediklerini belirten esnaf, Euro’nun artışıyla kira parasının 3 katına çıktığına dikkat çekti.

Esnaf vatandaşın alım gücünün de düştüğünü vurgulayarak, “Bizim tezgahta sattığımız ürünler sabah 8’de dükkanı açıyorduk, saat 11-12 arası bitiyordu. Şimdi tezgaha diziyoruz akşam 5-6’ya kadar bu şekilde. Diyelim ki ciğerden 3 kilo ver diyorsa, 1 kiloya düşüyor” dedi.

Akşener, daha sonra meydanda toplanan kalabalığa hitaben de bir konuşma yaptı.

“11 MAAŞLI BÜROKRAT OLUR MU? HARAM ZIKKIM OLSUN”

Seçmenin velinimet olması için ülkeyi karış karış gezdiğini dile getiren Akşener, ‘5 maaşlı danışman, 11 maaşlı bürokrat olur mu? Haram zıkkım olsun. Biz, ağaların bunu duymasını sağlıyoruz. Burada özne sizsiniz. Bizim derdimiz seçmenin velinimet olmasıdır. Seçmen velinimet olduğu gün, siyasetçinin cebinde keklik olmadığı gün herkes sizin ayağınıza gelir. Yapmak istediğimiz şey budur. El ele vererek bunu birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

“BU HARAMİ DÜZENİ BİRLİKTE YIKACAĞIZ”

Akşener, kayıkçı kavgaları olarak nitelendirdiği çekişmelerden en çok zararı vatandaşın gördüğünün altını çizdi.

Akşener, sözlerini, “Ekonomik problemler nedeniyle olağanüstü hal ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsınlar konuşuluyor. Bu can bu tende olduğu müddetçe sizin üzerinizden rant elde ettirmeyeceğim. Bu tür meselelerle sizin haklarınızın elinizden alınmasına müsaade etmeyeceğim. Kayıkçı kavgalarında sizlerin çırak çıkmasına müsaade etmeyeceğim. Sizin dertlerinizi konuşup; çözüm üretildiği bir seçimin inşallah el ele verip birlikte başaracağız. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Cenabı Hak beni sizlerin karşısında utandırmasın. Allah beni yalan söyleyenlerden eylemesin. Eğer size yalan söyleyeceksem Allah benim canımı alsın. Çünkü gelen vurdu giden vurdu. Buna hep beraber ‘hayır' diyeceğiz. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız” cümleleri ile tamamladı.

“MİLLET ACINDAN ÖLECEK”

Akşener, kendisini dinlerken isyan eden bir vatandaşa mikrofon uzattı.

Vatandaş, “Bu milletin hali ne olacak? Millet acından ölecek ya…” diyerek dert yandı.

Ardından Akşener de, “Milletin hali ne olacak? El ele vereceğiz, birlikte bu harami düzeni değiştireceğiz. O zaman sizlerin hali iyi olacak.” yanıtını verdi. Bir vatandaş ise, “Bu saltanat yıkılacak” diye bağırdı. Bir başka vatandaş ise, “Bayramdan bayrama et yiyor millet” diye isyan etti.

“BU DÜZENİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Akşener, “Senin evladın işsizken, atanamamışken; dayısı olanların 50-60 puanla atandığı bir Türkiye'de harami düzeni vardır. Bu düzeni birlikte değiştireceğiz. Senin kızın, senin oğlun gece oturup gündüz uyurken…” diye sözlerine devam ederken bir vatandaş Akşener'e seslenerek, “Benim oğlum 87.5 puan ile atanamadı, arkadaşımın oğlu 52 puanla atandı.” dedi.

“BUNUN ADI HARAMİ DÜZENİDİR”

Akşener, “İşte bunun adı harami düzendir. Bunu beraber değiştireceğiz. 5 maaş alan danışmanlar var bu ülkede… Haram olsun, zıkkım olsun be.” açıklamasında bulundu. Akşener, 2 çocuğu olan bir anneye de mikrofon uzattı. Anne, bir çocuğunun üniversitede okuduğunu, diğer çocuğunun da 2 tane 2 yıllık, 1 tane de 4 yıllık üniversite okuduğunu ama iş bulamadığını anlattı.

“BU ÇİFTÇİNİN HALİ NE OLACAK?”

Akşener, bir kadına mikrofon uzatarak, “Bu akşam ne yemek pişireceksiniz?” diye sordu. Kadın, “Vallahi bilmiyorum. İki yakamız bir araya gelmiyor.” yanıtını verdi. Şarküteri ürünleri satan bir esnaf (saat 13.00 sularındayken) bugün daha siftah bile yapamadığından dert yandı. Bir çiftçi de mikrofonu alarak, gübresiz buğday ekmek zorunda kaldığını söyledi, “Bu çiftçinin hali ne olacak?” diye sordu.

“HEPİNİZİ ÇANTADA KEKLİK GÖRDÜLER”

Akşener, konuşması sırasında kendisine verilen, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne ait personel alımı listesini de okudu.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* 58.5 puan alan arkadaş atanmış, 82.5 puan alan arkadaş atanamamış. (Vatandaşlar yuhalayarak tepki gösterdi) Şimdi yapmamız gereken yuhalamak değil.

* Bu düzen böyle devam etmez. Oculuk, buculukla oyunuzu aldılar, hepinizi çantada keklik gördüler.

* Şimdi el ele vereceğiz, öncelikle bu seçmeni velinimet edeceğiz. Bütün ağalar, bütün muhteremler ayağınıza gelmek zorunda kalacak.

* Sonra da el ele vereceğiz, bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz. Sandıkta, oylarınızla, demokrasiyle değiştireceğiz.

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