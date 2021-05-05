Meral Akşener’in danışmanından çarpıcı iddia: Telefonlarımız dinleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i etiketleyerek 128 milyar doları sordu. İYİ Parti lideri Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal paylaşıma yanıt vererek tweet zinciri oluşturdu.

AKP ÇİZGİ FİLM YAYIMLADI

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, o paylaşımlara “14.00'te çizgi film paylaşacağız. Bu kadar paniğe gerek yoktu” diyerek yanıt verdi. AKP’nin resmi sosyal medya hesabında saat 14.00’da ‘Yalan üretim merkezi’ adında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı çizgi film yayımlandı.

“SANIYORUM TELEFONLARIMIZ DİNLENİYOR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı, gazeteci Murat İde bu konuda çarpıcı bir iddiada bulundu. İde, “Sayın Hamza Dağ, sanıyorum telefonlarımız dinleniyor. Hemen haberiniz olmuş ki; dün planlanmış bu tweet zincirinden bu kadar korkup, alelacele çizgi “film çevirmeye” gerek yoktu” dedi.

İKİ ETİKET GÜNDEMDE

Öte yandan sosyal medyada “128 milyar dolar nerede” ve “Yalan üretim merkezi” etiketleri gündeme girdi. ‘128 milyar dolar nerede’ etiketinde yapılan paylaşım sayısı 69 bine ulaşırken, ‘Yalan üretim merkezi’ etiketinde yapılan paylaşım sayısı 8,5 bine ulaştı.

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