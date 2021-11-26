Mersin Büyükşehir Belediyesi 85 adet gayrimenkulü kiraya verecek

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 85 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Yazıhane ve ofis, çay salonu, berber, pastane, fast food satış alanı, büfe, kafe, yöresel ürünler satış alanı, dinlenme tesisi, dükkan, emanethane vb. nitelikteki taşınmazların kiralama ihalesi, 1 ve 3 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

İhale şartname ve ekleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğünden ücretsiz görebilir.

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