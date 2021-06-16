Mersin Limanı’nda 1 ton kokain yakalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı’nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum” dedi.

YENİ ROTA AÇIKLANMIŞTI

Türkiye'de uyuşturucu ile mücadele eden polis birimlerinin üst kurumu olan Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabı üzerinden kokainin yeni rotasına ilişkin grafik yayımlayarak bir açıklama yapmıştıç.

Açıklamada uyuşturucu kaçakçılarının “Kokain” taşımacılığında Türkiye'yi kullandığı belirtildi. Avrupa Birliği tarafından son 2 yılda yayınlanan “Uyuşturucu Raporları”na atıfta bulunulan açıklamada, “Güney Amerika’dan sevk edilen kokain maddesi bakımından, Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya’ya doğru yeni bir rota oluşmuştur.” denilmişti.

Avrupa Birliği Uyuşturucu Raporu bağlantılarının da yer aldığı açıklamada, kokainle ilgili olay ve yakalama grafiği de paylaşılmıştı.

Açıklamada. “Yıllara göre ülkemizde ele geçirilen kokain miktarı ve müdahale edilen uyuşturucu olay sayıları artmasına rağmen, kokain bazlı olay sayısı düşmektedir. Bu da ülkemizin kokain konusunda transit/basamak konumuna geldiğinin göstergelerinden biridir. Buna ilişkin grafik ikinci fotoğrafta verilmiştir. Türk Kolluk Birimleri, ülkemizin içinde bulunduğu uyuşturucu tehdidinin farkındadır ve polisinden jandarmasına, sahil güvenlik unsurlarından gümrük muhafaza ekiplerine kadar, samimiyetle mücadele etmektedir” ifadeler yer almıştı.