Mersin’de ‘128 milyar dolar nerede’ afişleri toplatıldı

Mersin'de CHP İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve reklam panolarına asılan “128 milyar nerede?” yazılı afişlere savcılığın talimatı üzerine polis tarafından el konuldu. Aynı içerikli afiş bu kez CHP il binasına asıldı. CHP’liler il binası önünde basın açıklamasında bulundu.

“YASTIK ALTINDA SAKLANACAK BİR PARA DEĞİLDİR”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanı Adil Aktay, afişlere el konulması üzerine parti binası önünde çok sayıda partilinin de katıldığı bir basın açıklaması yaptı. “128 milyar dolar nerede?” diye sorarak konuşmasına başlayan Adil Aktay, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarınındır. Hiç kimse Merkez Bankası'nın rezervlerini kendi kişisel hesabıymış gibi kullanamaz. Merkez Bankası'ndaki para yastık altında ya da ayakkabı kutularında saklanacak bir para değildir. O para bütün halkındır, emeğinin karşılığıdır.

* Satanlar, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının hangi yöntemle kimlere kaça satıldığını bu millete açıklamak zorundadır. Kendinize güveniyor, millete saygı duyuyorsanız cevap verin: 128 milyar dolar nerede? Bu sabah üzücü bir olay yaşandı.

* Vatandaşın ve partilerin soru sorma hakkı engellendi. El koyma kararı olmadan, savcının sözlü talimatıyla emniyet mensupları tarafından afişlerimize el konuldu.

CHP İL BİNASINA ASILDI

İl Başkanı Adil Aktay’ın konuşmasını yaptığı sırada “128 milyar dolar nerede” afişi parti binasına asıldı. Basın toplantısına katılanlar ise alkışlar eşliğinde “Gün gelecek AKP halka hesap verecek” şeklinde sloganlar attı.

“SİZ SÖKTÜKÇE ASMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, indirilmeden önce bir afişin önünde açıklama yaptı. Sümer şunları söyledi:

* CHP Türkiye'nin her yerinden aynı soruyu soruyor. Polis hukuksuz bir şekilde her yerden afişlerimizi söküp bir kenara atıyor. 128 milyar dolar nerededir? Bu soruyu şehrin afişlerinden söküp atabilirsiniz. Ancak işsiz gençlerin hayallerinden, batan, kepenk kapatan esnafın düşüncelerinden söküp atamayacaksınız.

* Bizim sorumuz çok basit bir soru, siz cevap vermekte zorlanıyorsunuz. 128 milyar dolar neredir? 128 milyar doları ne yaptınız? Çıkın açıklayın, cevabını verin. Afişlerimizi sökerek bu iş olmaz. Siz söktükçe biz asmaya devam edeceğiz. Siz bastırdıkça biz bu soruyu sormaya devam edeceğiz.