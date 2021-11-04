Mersin’de IŞİD operasyonu: 14 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nce yapılan operasyonda 14 IŞİD mensubu yakalandı. Yakalanan zanlıların geçmişte örgütün hücre yapılanmasında görev aldığı saptandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i sınır dışı edildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de geçmişte terör örgütü IŞİD'in hücre yapılanmasında görev aydığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Uzun süren teknik ve takip çalışmalarının tamamlanmasından sonra operasyon başlatıldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 14 kişinin, Whatsapp grubu üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve geçmiş dönemlerde hücre yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Mersin'de yapılan IŞİD operasyonunda gözaltına alınan zanlılar polisin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8’i sınır dışı edildi.

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