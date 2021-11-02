Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK üyesi 4 kişi yakalandı. Kimliği belirlenen iki kişi aranırken operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütün sözde bayrağı ile dokümanlar ele geçirildi.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilçe yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda terör örgüt adına çeşitli faaliyetlerde bulundukları ve terör propagandası yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle operasyon düzenlendi.

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda M.Y., Y.D., H.K. ve M.N. gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 av tüfeği, örgütün sözde bayrağı ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İKİ KİŞİ ARANIYOR

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında yakalama kararı bulunan F.Ü. ve D.S.’nin ise arandığı bildirildi.