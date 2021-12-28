Meryem Yılmaz’ın katili yakalandı

İstanbul'da altı ay önce ayrıldığı Meryem Yılmaz'ı kıskançlık bahanesiyle parkta bıçaklayarak öldüren Erdal D. polis tarafından yakalandı.

Sozcu.com.tr

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24 Aralık’ta Esenyurt’ta bir parktan gelen çığlıklar üzerine olay yerine giden polis ekipleri bıçaklanmış bir kadın bulundu. Karın ve sırt bölgesinden birçok kez bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kadının üç çocuk annesi 31 yaşındaki Meryem Yılmaz olduğu belirlendi.

Cinayet Büro ekipleri Meryem Yılmaz ile otobüslerde muavinlik yapan Erdal D.’nin sevgili olduğunu, altı ay önce ayrıldıklarını belirledi. Ancak ayrılığa rağmen kadını rahatsız etmeye devam eden Erdal D.’nin olay günü Meryem Yılmaz’la parkta buluştuğu tespit edildi.

Polis, katil zanlısının şehirlerarası otobüse binerek Gaziantep’e doğru hareket ettiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen bir ekip şüphelinin içinde bulunduğu yolcu otobüsünü Ankara yakınlarında durdurdu. Araçta bulunan Erdal D. gözaltına alındı. İstanbul’a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheli Erdal D., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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