Meslektaşına kaynar su döküp pompalı tüfekle vuran doktor tutuklandı

Mersin'de kendisi disiplinsizlik nedeniyle hakkında tutanak tutan meslektaşı Dr.Ahmet Dikmen'i pompalı tüfekle vurarak öldürmek suçundan mahkemeye çıkartılan Dr. Hasan Çayır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de aynı sağlık merkezinde görev yaptığı meslektaşını disiplinsizlik nedeniyle kendisi hakkında tutanak tutan meslektaşı Dr.Ahmet Dikmen’i pompalı tüfekle vurarak öldüren Dr.Hasan Çayır, tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Çayır meslektaşı Dr. Dikmen’in üzerine önce kaynar su döktü, ardından pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Dikmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan doktor Hasan Çayır, kısa sürede polisler tarafından yakalanırken, pompalı tüfek de otomobilin bagajında bulundu.

Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından “Kasten adam öldürmek’ suçundan mahkemeye çıkartılan Dr.Hasan Çayır tutuklanarak cezaevine gönderildi.