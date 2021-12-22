Metal-Sen işçileri meydanlarda haykırdı: Bizi kimse sınamasın

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlayamayan Türk Metal Sen’e bağlı sendika üyeleri Manisa’da meydana indi. Yaklaşık bin kişilik sendikalı işçiyle birlikte miting havasında gerçekleştirilen eylemde Türk Metal Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli MESS’e seslenerek, “Bizim sabrımızı sınamayın. Masaya sunduğumuz taslak bizim onurumuzdur. Şimdi hodri meydan diyoruz.” dedi.

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk Metal Sen ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuç vermeyince, işçiler ile sanayiciler arasında arabuluculuk dönemi başladı. Arabulucuk görüşmelerinin birinci toplantısında da sonuç alınamayınca Türk Metal Sen'e bağlı işçiler Türkiye'nin çeşitli illerinde miting havasında eylemlere başladı.

İzmir'de gerçekleştirilen ilk eylemin ardından ikinci eylem Manisa'da düzenlendi. Türk Metal Sendikasına bağlı yaklaşık bin işçi Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek MESS'e seslendi.

‘Ölümüne Çalıştık Kazanacağız', ‘Yaşasın Onurlu Mücadelemiz', ve ‘Direne Direne Kazanacağız' sloganları atan işçiler tepkilerini dile getirdi. Meydanda otobüsün üstünden işçilere seslenen Türk Metal Sen Manisa 1. Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli'nin yanında çevre illerdeki sendika başkanları da yer alarak destek verdi.

“O TASLAK BİZİM ONURUMUZDUR”

Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli eylemde yaptığı konuşmada, sendikasının MESS ile yaptığı görüşmede işçilerin taleplerinin bulunduğu taslağın kırmızı çizgileri olduğunu ifade ederek, işçilerin haklarını alabilmek için meydanlara çıktıklarını ifade etti.

MESS’e sundukları zam teklifinin kabul edilmediğini anlatan Dereli, şu ifadelere yer verdi: “Zor zamanlarda çalışan işçilerimizin sırtını sıvazlayanlar şimdi işçilerimizi masada tanımazdan gelmeye başladılar. Şunu unutmasınlar ki Türkiye'de ekonominin yükünü işçiler sırtında taşımaktadır. 130 bin metal işçisini ilgilendiren MESS ile görüşmemiz 12 Ekim'de başladı. O görüşmelerde biz masaya bir taslak koyduk. Bu taslak işçimizin alın terinin, taleplerinin taslağıydı. Unutulmasın ki o taslak hepimizin onuru ve kırmızı çizgimizdir. Biz ne istedik. Ne bulduk. Yüzde 29.57 zam istedik. Ama bize yüzde 12 zam teklif ettiler. Bunları kabul etmiyoruz. İşçimizin onurumu asla kimseye çiğnetmeyiz. MESS bizim teklifimizi kabul etmeyince masadan kalktık. Şimdi müzakerenin arabuluculuk dönemi başladı. Ancak arabuluculuğun ilk toplantısında da sonuç alamadık. Yasal olarak sürecin bitmesini beklemek zorundayız. Bizim kitabımızda beklemek yok. Biz beklemekle vakit kaybetmeyiz. Protesto eylemleri düzenledik. Sesimizi yükselttik. MESS'e kimin ürettiğini kanıtlamak için eylemlerimize devam ettik. İşten gelen gücümü kullandık. Bakalım bundan sonra kim üretecek. Kim alın teri dönecek. İşleri kim yetiştirecekler. Bizi asla test etmeye kalkmasın.”

“KİM GELİRSE GELSİN HODRİ MEYDAN”

Konuşmasında MESS'e seslenen Dereli, işçilerin taleplerinin kabul edilinceye kadar eylemlerin devam edeceğinin altını çizerek son olarak şu cümlelere yer verdi: “Biz masada müzakere etmesini de biliriz, alanlarda kol kola mücadele etmesini de. Bizi kimse test etmeye kalkmasın, bizi sınamasın. Kim gelirse gelsin alayına hodri meydan. Bizim insan onuruna yakışır iş ve yaşamdan başka bir talebimiz yok. Ama herkes bilsin ki Türk Metal Sen'in hiçe sayılmasına tahammülü yoktur. Biz onlara kendimizi hatırlatmayı bir borç biliriz. Meydanlarda haklı taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz. Herkes susacak ve biz konuşacağız. Gözümüzü kırpmadan mücadele etmeye devam edeceğiz.”

İlginizi Çekebilir Hava-İş Sendikası'ndan yüzde 100 zam talebi

İlginizi Çekebilir Metalde toplu sözleşme krizi: Sendika uyuşmazlık tutanağı tuttu