Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin, Erzurum, Ardahan, Adana ve Kahramanmaraş için yağış uyarısında bulundu. Yağışlarla ilgili saat de veren Meteoroloji, sele karşı dikkatli olunmasını istedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA SABAHTAN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

İstanbul’daki yağışın yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gelişeceği bildirildi.

SEL UYARISI

Yağışların, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.