Meteoroloji SÖZCÜ’ye açıkladı: Fırtına sürecek

SÖZCÜ'ye konuşan MGM yetkilileri, fırtınanın bugünkü kadar şiddetli olmasa da yarın öğleden sonraya kadar fırtınanın devam edeceğini söyledi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olayların yaşanabileceğini belirten yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Batuhan SERİM

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İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün şiddetini arttırdı. İstanbul Avrupa yakasında bulunan birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları yaşandı. Çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

RÜZGARIN HIZI 130 KM/SAATE KADAR ULAŞTI

Edinilen bilgiye göre rüzgarın hızı Beylikdüzü'nde 130, Adalar'da 100, Boğaz çevresinde ise 80 km/saate kadar ulaştı.

UÇUŞLARDA AKSAKLIKLAR YAŞANDI

Lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir.” dedi.

İSTANBUL BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

“FIRTINA YARIN ÖĞLEDEN SONRAYA KADAR DEVAM EDECEK”

Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yetkilileri, fırtına şiddetinin bugün en üst seviyeye ulaştığını söyledi. Fırtınanın yarın öğleden sonraya kadar aralıklarla devam edeceği ancak şiddetinin bu kadar fazla olmayacağı belirtildi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olayların yaşanabileceğini belirten yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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