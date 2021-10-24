Meteoroloji uyardı! 4 ilde sel alarmı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz'de bu gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerinde kar bekleniyor. Öte yandan Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin için sel uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu’nun iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SICAKLIK HİSSEDİLİR DERECEDE AZALIYOR

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece ) azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Yağışların; Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Zonguldak, Bartın, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Rize ve Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

KUZEYBATI KESİMLERDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!

Bu gece saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilere ve vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.