Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı ciddi oranda düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı uyarı mesajında hava sıcaklığının ciddi oranda düşerek mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceğini duyurdu. İstanbul'da hava sıcaklığı 0, İzmir'de 5, Ankara'da -9 dereceye kadar düşecek.

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Ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın Çarşamba günü etkisini kaybedeceği ancak sıcaklıkların Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Salı ve Cuma günleri arasında bazı büyükşehirlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının şu şekilde olacağı belirtildi:

Ankara: -9/ -2

İstanbul: 0/ 6

İzmir: 5/ 14

Konya: -12/ 0

Samsun: 1/ 10

Trabzon: -1/ 7

Erzurum: -19/ -6

Diyarbakır: -5/ 6

Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24.12.2021 Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

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