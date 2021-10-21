Meteoroloji uyardı: Pazar gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıkları konusunda pazar gününe dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22-28 Ekim 2021 tarihleri arasına ait haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor” denildi.

MARMARA İÇİN SİS VE PUS UYARISI

Öte yandan Meteoroloji’nin günlük uyarısında ise şu ifadeler yer aldı:

* Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

* Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

* Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

* Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.