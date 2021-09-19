Meteoroloji uyardı! Tam 58 ilde etkili olacak

Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımlandı. Buna göre; İstanbul'da salı, çarşamba ve perşembe günü yağmurun etkili olacağı belirtildi. Ayrıca perşembe günü 58 kentin de yağmur etkisi altına gireceği ifade edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre; pazartesi ve salı günü belli bölgelerde görülen sağanak yağış, çarşamba ve perşembe günü yurdu etkisi altına alacak.

“MEVSİM NORMALİNİN ALTINA DÜŞECEK”

Meteoroloji’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor” denildi.

20 İLDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’nin haritasına göre; salı günü İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de yağmur etkisini gösterecek.

ÇARŞAMBA YAĞMUR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Haritaya göre çarşamba günü ise; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Samsun, Amasya, Kırşehir, Niğde, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Erzincan, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars’ta sağanak yağış etkili olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ 58 İLDE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji perşembe günü ise 58 kent için sağanak yağmur uyarısında bulundu. Yağmur beklenen iller şöyle;

*İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Düzce, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum, Sinop, Çankırı, Kırşehir, Yozgat,

*Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Elazığ,

*Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Muş, Erzurum.