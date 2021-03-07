Meteoroloji’den 4 uyarı birden

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde Konya, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bu gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay kıyılarında kuvvetli sağanak, yarın Bingöl ve Muş’un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

MGM’DEN 4 UYARI BİRDEN

Meteoroloji’nin vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istediği uyarılarda şu ifadeler yer aldı:

* Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların bu gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay kıyılarında kuvvetli sağanak, yarın Bingöl ve Muş’un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Çığ uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın yarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

* Zirai don uyarısı: Bu gece (Pazar) ve yarın (08.03.2021 Pazartesi) sabah saatlerinde, Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde hafif zirai don riski beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.