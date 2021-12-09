Meteoroloji’den birçok şehre ‘fırtına’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkenin batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “Rüzgarın cuma gününden itibaren Marmara’nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Ayrıca fırtınanın 10 Aralık saat 00.00 ile 12 Aralık saat 18.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. (DHA)

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