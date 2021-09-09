Meteoroloji’den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; yarın (10 Eylül, Cuma) sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak il genelinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul'da 10 Eylül Cuma günü sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası'nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteo uyarı kodunun ‘Sarı’ olduğu hava durumu potansiyel tehlikeli olarak tanımlanırken, “Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” uyarısı yapıldı.