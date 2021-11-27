Meteoroloji’den şiddetli yağış ve hortum uyarısı

Antalya’nın doğu ilçelerinde yağışların yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

“HORTUM UYARISI, SEL, DOLU YAĞIŞI…”

Yağışların, Antalya ve Isparta çevreleri, Ankara il merkezi ve kuzey kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

ÇATILAR UÇABİLİR

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olaylara karşı uyarı yapıldı.

EGE DENİZİ’NDE FIRTINA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün denizlerdeki tahminine göre, Kuzey ve Orta Ege'de yarın (Pazar) günün ilk saatlerinde güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; yarın (Pazar) öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

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