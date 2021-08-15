Meteoroloji’den Trabzon, Rize ve Artvin için aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Doğu Karadeniz'de sağanak yağış beklendiğini, yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin'de ise yer yer aşırı olacağının tahmin edildiğini belirterek vatandaşları sel, su baskını ve heyelan riskine karşı uyardı.

SOZCU.COM.TR

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz’de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin’de şiddetli (51-100 Kg/m2), yer yer aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer Salı öğle saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada sağanak yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

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