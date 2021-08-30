Meteoroloji’den Trakya için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerine kadar Trakya Bölgesi'nde başlayacağı tahmin edilen sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli olacağını duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Trakya Kesimi’nde görülecek olan gök gürültüsü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli’nin güneyi ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.