Metin Lokumcu’nun öldüğü gün çekildi: Hedef al

Artvin’de basın açıklaması yapan kalabalığa polisin sert müdahalesi ve kimyasal gaz kullanması sonucu hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun öldüğü güne ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sivil kıyafetli bir kişinin vatandaşların üzerine gaz fişeği attığı daha sonra da polislere nasıl atacaklarını göstermesi yer alıyor. Polise "gücümüzü gösterecek şekilde durun" diyen şahıs, gaz atan polise de "hedef al" diyerek talimat veriyor.

İsmail AKDUMAN

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31 Mayıs 2011 günü dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting için gittiği Artvin Hopa'da basın açıklaması yapan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmış ve polis çıkan olaylara sert bir şekilde müdahale etmişti. Vatandaşları uzaklaştırmak için atılan çok sayıda kimyasal gaz sonucunda da emekli öğretmen Metin Lokumcu, kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.

9 YIL SONRA DAVA AÇILDI

Lokumcu’nun ölümünden polisleri sorumlu tutan yakınlarının uzun süren mücadelesi sonrası 9 yıl sonra dava açıldı. Ancak Hopa’da yapılacak olan ilk duruşma öncesi Yargıtay tarafından alınan kararla, kamu güvenliği nedeniyle dava Trabzon’a taşındı.

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, aralarında dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın Haziran ayında yapılan ikinci duruşmasında mahkeme görevsizlik kararı vererek davayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

OLAY GÜNÜNE AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Aralık günü yapılacak olan ilk duruşma öncesinde sosyal medyada olayların meydana geldiği 31 Mayıs 2011 gününe ait yeni görüntü paylaşıldı. Metin Lokumcu Davası adlı sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, sivil kıyafetli bir kişinin polislere, “Sakin olun. Birlik düzenini alın: Gücümüzü gösterecek şekilde durun” diyerek gaz fişeği atıyor.

Şahıs daha sonra gaz fişeği atmaya hazırlanan polise ise, “Hedef al, hedef” diye sesleniyor. Yapılan paylaşımda, “Soruyoruz: Videoda görünen gaz kullanan, kullanmayı gösteren, talimat veren sivil giyimli kişi kimdir? Gaz kullanma ve emir verme yetkisi var mıdır?” ifadeleri kullanıldı.

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