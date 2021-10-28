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Meteoroloji’den 6 şehre kar uyarısı geldi

Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıya göre Doğu Anadolu Bölgesinde 29 Ekim’de kent merkezlerinde sağanak yağış yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

Yayınlanma: 16:26 - 28 Ekim 2021 Güncellenme:
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Meteoroloji’den 6 şehre kar uyarısı geldi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının kutlandığı gün için yağış ve kar uyarısında bulunuldu.

Yapılan uyarıda, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Ağrı'da ve öğleden sonra Erzurum'un güney kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde yerel kuvvetli olacak. Akşam saatlerinden itibaren, Erzurum il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı, Erzincan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.” denildi. (İHA)

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