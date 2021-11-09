Metro asansöründe yansımasını gören keçi, asansör camını böyle kırdı

İstanbul Başakşehir M9 Ziya Gökalp Metro İstasyonu'nun camında kendi yansımasını gören bir keçi, camı kafa atarak kırdı. İBB Sözcüsü Murat Ongun o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından esprili bir şekilde, "Keçi Bey ne yapıyorsunuz Allah aşkına?" notuyla paylaştı.

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Başakşehir M9 Ziya Gökalp Metro İstasyonu’nun asansör bölümüne gelen keçilerden biri, asansör camında kendi yansımasını görünce, yansımasıyla dövüşmeye başladı.

Cama boynuz atan keçi, asansörün camını kırdı. O anlara ilişkin güvelik kamera görüntülerini sosyal medyadan paylaşan

“KEÇİ BEY NE YAPIYORSUNUZ ALLAH AŞKINA?”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Keçi Bey ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Metromuzun asansör camı, kendi yansımasına kafa atan huysuz bir keçi tarafından kırılmıştır.” notunu düştü.