Metro saldırganı tutuklandı! Savcıdan dikkat çeken sevk yazısı

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda tartıştığı kadına bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan E.Y., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında, “Şüphelinin eyleminin yalnızca müştekilere yönelik değil, o anda trende bulunan yolcuların hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır” ifadeleri yer aldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda E.Y. isimli kişinin tartıştığı kadına bıçak çekerek, hakaretler savurmuştu. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepki toplamıştı. Gözaltına alınan E.Y., Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren E.Y., ‘silahla tehdit', ‘basit yaralamaya teşebbüs', ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Emrah Y., Hakimlikteki sorgusunun ardından, ‘silahla tehdit', ‘basit yaralamaya teşebbüs', ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklandı.

SAVCININ SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında, şüphelinin cebinde kesici alet taşıdığı, maske takma meselesi ile ilgili bir kadın ile tartıştığı belirtilerek, araya giren müştekileri darp edip bıçakla yaralamaya çalıştığı belirtildi. Sevk yazısında, “Şüphelinin savunmasız gördüğü müşteki kadınlara saldırıda kullandığı takdirde öldürücü nitelikte olacağı neredeyse muhakkak bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eylemi şüphelinin işlediği suçun vahamet derecesini artırmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

‘EYLEM YALNIZCA MÜŞTEKİLERE YÖNELİK DEĞİL…'

Sevk yazısında, “Zira kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile beraber şüphelinin eyleminin yalnızca müştekilere yönelik değil, o anda trende bulunan yolcuların hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır” denildi.

‘ŞİDDET ÖNCE DİLDE BAŞLAR'

Yazının devamında kadınların yaşam hakkında sahip çıkmanın tüm toplumun asli görevi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür şiddettir. Şiddeti yasalara uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır.”

TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelinin insanların toplu olarak ulaşım yapmış olduğu metroya ekmek bıçağıyla girerek müştekinin üzerine yürüyüp tehdit ettiğine dair kamera görüntülerinin olduğunu ve söz konusu suçun şüpheli tarafından işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu gerekçe göstererek, E.Y.'nin sevk edildiği suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

KOŞULLU SALIVERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan E.Y. hakkında yeni detaylar da ortaya çıktı. E.Y.'nin İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2018 yılında 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı ve 2019 yılında tutuklandığı öğrenildi. E.Y.'nin 26 Aralık 2021 tarihinde tahliye olması gerekirken, cezasını iyi halli geçirdiği için 29 Haziran 2020 tarihinde koşullu salıverilmeye hak kazandığı ve tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı. E.Y.'nin kişiliği ve topluma uyumdaki başarısını göz önünde bulunduran mahkeme, herhangi bir yükümlülük belirlemeden denetim süresini geçirmesine ve kendisine rehberlik edecek bir uzman görevlendirilmesine yer olmadığına karar verdi.

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