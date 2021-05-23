Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Metrobüste ‘bacak bacak üzerine attın’ kavgası

İstanbul'da metrobüste kadın ve erkek yolcunun "bacak bacak üzerine attın" kavgası kameralara yansıdı. Tartışmanın tansiyonu yükselince taraflara diğer yolcular müdahale etti.

Güncellenme: 10:56, 23/05/2021
HaberlerGündem

Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüste karşısındaki kişinin bacak bacak üzerine atarak oturmasını saygısız bulan kadın yolcu tepki gösterdi. Yerini değiştiren kadın yolcu, erkek yolcuyla tartışmaya başladı.

Karşılıklı hakaretleşmenin yaşandığı tartışmada kadın yolcu, “Terbiyesiz karşına geldim oturuyorum. Ya zaten bu saygısızlık. Ben bir bayanım, senin karının kızının yanında böyle otursunlar” diyerek tepki gösterdi.

Erkek yolcu ise saygısızlık yapmadığını, sadece bacak bacak üzerine attığını söyleyerek kadına tepki gösterdi. Tartışmanın tansiyonu yükselince olaya metrobüste bulunan diğer yolcular müdahale etmek zorunda kaldı. Gergin anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)