Metrodaki bıçaklı saldırgan tutuklu kalacak

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda tartıştığı kadına bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan E.Y.'nin aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda, 24 Kasım 2021 tarihinde, E.Y. isimli kişi tartıştığı kadına bıçak çekerek, hakaretler savurmuştu. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepki toplamıştı. Gözaltına alınan E.Y., ‘silahla tehdit', ‘basit yaralamaya teşebbüs', ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, E.Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederek, dosyayı aylık tutukluluk incelemesi için Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SAVUNDU

Duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan E.Y. savunmasında, “Yaptığım olaydan pişmanım. Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu duruma gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur” diyerek tahliyesine karar verilmesini istedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, kaçma şüphesi, delillerin tam toplanmamış oluşu, ölçülülük ilkesi, cezanın alt ve üst limitini de göz önünde bulundurarak, E.Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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