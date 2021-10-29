Meydanlar kırmızı beyaza bürünecek

Türk Milleti bugün Cumhuriyet coşkusuyla alanları dolduracak. Ellerinde Türk Bayrakları ile en büyük bayramını gururla kutlayacak. Ulu Önder Atatürk’e olan minnet ve özlemini haykıracak. İşte ilk il kutlama programları...

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İSTANBUL: Saat 19.00'da Kenan Doğulu ve Mahmut Orhan Volkswagen Arena'da konser verecek. Bu etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak. Doğulu, konserde 10. Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirecek. Ziynet Sali Üsküdar Meydanı'nda, Patron Bağcılar Meydanı'nda, Yüzyüzeyken Konuşuruz Kadıköy İskele Meydanı'nda, Melike Şahin Topkapı Şehir Parkı'nda, Ezgi Eyüboğlu Ümraniye Dudullu Metro'da bayram coşkusuna katılacak.

ANKARA: 29 Ekim'de saat 16.00'da Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde ‘Cumhuriyet'in Zaferi Sergisi' açılacak. Etkinlikler, saat 18.00'de Gençlik Parkı'nda Gazapizm konseri ile devam edecek. Saat 20.00'de Gençlik Parkı Büyük Sahne'de ‘Figen Genç ve Kent Orkestrası Cumhuriyet Tangoları' etkinliği olacak.

İZMİR: Saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na fener alayı ve bayrak taşıma yürüyüşü yapılacak. 20.30'da ise Gündoğdu Meydanı'nda Sıla konseri var. Kültürpark'ta gençlik konserleri, açık alan performansları, dans gösterileri de olacak.

ANTALYA: Saat 17.00'de Solo Türk Konyaaltı Sahili'nde gösteri uçuşu yapacak. Kutlamalar, 19.00'da Cumhuriyet fener alayı yürüyüşü ile devam edecek. Türk Bayrakları eşliğinde Konyaaltı Varyant'tan başlayacak fener alayı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Kutlamalar Kıraç konseriyle sona erecek.

ADANA: Saat 19.00'da Adana Büyükşehir Belediyesi önünden meşalelerle “Cumhuriyet Yürüyüşü” başlayacak. Uğur Mumcu Meydanı'nda son bulacak yürüyüş sonrası kutlamalar Gülşen konseriyle devam edecek.

MUĞLA: Marmaris'teki kutlamaların başlangıç noktası Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı olacak. Saat 20.00'de fener alayı yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüş sonunda Atatürk Meydanı'nda Onur Akın konser verecek. Etkinlik Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortak düzenlenecek.

EDİRNE: Saat 20.00'de Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlenecek. Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanacak olan kortej, buradan Atatürk Anıtı'na kadar yürüyecek. Yürüyüşün ardından saat 20.30'da Saraçlar Caddesi'nde Zeynep Dizdar konseri düzenlenecek.

MERSİN: Özgecan Aslan Meydanı'nda saat 20.00'de Necati ve Saykolar, saat 22.00'de ise Mor ve Ötesi Mersinlilerle buluşacak.

MİLYONLAR ATA'SINA KOŞACAK

Resmi törenler Anıtkabir ve TBMM'de düzenlenecek. Meclis önünden başlayarak resmi geçit töreni yapılacak. Anıtkabir daha sonra vatandaşların ziyaretine açılacak. (SÖZCÜ)