Haberler - Gündem

Meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı

Van'ın Gevaş ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınır bölgesinden gelen 27 AIS 910 plakalı TIR’ı, Gevaş yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu.

TIR’ın dorsesinde yapılan aramada boş meyve kasalarının aralarına saklanmış 85 düzensiz göçmen yakalandı.


Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin yasa dışı yolla ülkeye girdiği belirlendi. TIR şoförü Ö.Y. gözaltına aldı.

Botları sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı İlginizi Çekebilir Botları sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı İstanbul'da minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı İlginizi Çekebilir İstanbul'da minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı
ais Çanakkale Emniyet istanbul Kadın Suriye uygulama Van