MHP, yardım kampanyasını durdurdu

MHP, yangınlardan etkilenen vatandaşlar için başlattığı “5 keçi 5 koyun ve 2 düve yardım kampanyası”nın Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yardımların tüm sorumluluğu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) verildiğinden, kampanyanın sonlandırıldığını duyurdu.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, yangınlarda hayvanları telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla 2 Ağustos 2021 tarihinde başlatılan “5 keçi 5 koyun ve 2 düve yardım kampanyası” ile ilgili açıklamada bulundu.

“BUGÜN İTİBARIYLA SONLANDIRILDI”

MHP’li Durmaz açıklamasında, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, yangınlarda hayvanları telef olan köylülerimizin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla 2 Ağustos 2021 tarihinde başlattığı ‘5 keçi 5 koyun ve 2 düve yardım kampanyası’ il, ilçe teşkilatlarımızın ve belediyelerimizin desteği, Ülkü Ocaklarımızın koordinasyonuyla başlatılmış ve başarılı bir biçimde yürütülmüştür. Ancak, 12 Ağustos 2021 tarih ve 4372 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yardımların tüm sorumluluğu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına verildiğinden, yardım kampanyamız bugün itibarıyla sonlandırılmıştır” denildi.

“2030 BAŞ HAYVANIN TESLİMİ GERÇEKLEŞECEK”

Yardım kampanyası kapsamında bugüne kadar şu yardımların yapıldığı belirtildi:

*9 Ağustos 2021 tarihinde 135 koyun, 192 keçi, 36 düve,

*13 Ağustos 2021 tarihinde 230 koyun, 235 keçi, 35 düvenin afetzedelerimize teslimi yapılmıştır.

*Halen dağıtıma hazır halde birikmiş 667 koyun, 455 keçi ve 37 düve bulunmaktadır.

*Bunların afetzedelere ulaştırılması 16 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.

*Bu dağıtımla birlikte kampanya kapsamında 1032 ‘si koyun 882 ‘si keçi olmak üzere toplam 1914 küçükbaş hayvan ile 108 büyükbaş hayvan afetzedelere ulaşmış olacaktır.

*Toplamda ise 2030 baş hayvanın teslimi gerçekleşecektir.

1 MİLYON 395 BİN TL AFAD HESAPLARINA AKTARILIYOR

*Bu çerçevede, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Valiliğinin izni ile açılmış banka hesabında birikmiş olan toplam 1.395.910,08 TL de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyurulacak hesaplara aktarılacaktır.