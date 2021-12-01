MHP’den Mansur Yavaş’a bir tehdit daha!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit etti.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldı.

Yalçın, “Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgâr eken fırtına biçer. Fitne eken; öfke, kin, nefret, hışım ve şiddet biçer! Halkın haceti bunlar değil!” ifadelerini kullandı.

Yalçın’ın paylaşımları şu şekilde:

* CHP’li Seyit Torun, Mansur Yavaş’a ayar veren Genel Başkanımız hakkında densizlik ederek sosyal medya üzerinden “Orada dur Bahçeli!” diye tıslamış! Haddini bil Torun! Haddini ve yerini bil! Tatava yapma!

* Koskoca MHP Lideri; partisi aleyhinde dolap döndüren düzenbaz Mansur Yavaş'a uyarıda bulunmayacak, sicilli devşirmeniz de MHP’nin arkasından serbestçe iş çevirecek öyle mi? Sevsinler sizi!

* Seyit Torun, hızını alamayıp “Tehditleriniz acizliğinizdir.” demiş. Asıl acizlik, kendi insan kaynaklarını tüketip MHP'nin sokağa bıraktıklarıyla iş tutmaktır.

* Seyit Torun! Arkasında halkın olduğunu iddia ettiğin Mansur Efendi var ya, halka hizmet için harcama yapması gerekirken Belediye bütçesinden MHP'nin safra ve atıklarına ulufe dağıtıyor.

* Bir zamanlar Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi CHP'lileşmekle suçlayan bu hadsiz, şimdi sizin kucağınızda perde arkasından MHP düşmanlığı yapıyor. Ne kadar düşük, atık, artık, fosil, muarız varsa başına topluyor, yallayıp yemliyor.

* Mansur Efendi arkasına aldığı İP Müdiresi ile birlikte, MHP camiasına fitne ve tefrika sokmak üzere atık ve dönek örgütlemedeki beyhude gayretini sevgili Ankaralılara tevcih etse, kendisi için de halk için de daha hayırlı ve yararlı olur.

* Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgâr eken fırtına biçer. Fitne eken; öfke, kin, nefret, hışım ve şiddet biçer! Halkın haceti bunlar değil!

7(son)-Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgâr eken fırtına biçer. Fitne eken; öfke, kin, nefret, hışım ve şiddet

biçer! Halkın haceti bunlar değil! — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) December 1, 2021

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