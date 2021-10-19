MHP’li başkan sessizliğini bozdu: Büyüklerim zorla istifa ettirdi

Aydın’ın Karacasu ilçesinin Belediye Başkanlığından sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirten MHP’li Zeki İnal, sağlığının yerinde olduğunu ve zorla istifa ettirildiğini açıkladı.

Latif SANSÜR

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Geçen 12 Temmuz'da Belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda beklenmedik bir şekilde istifa eden Karacasu'nun MHP'li Belediye Başkanı Zeki İnal sağlık sorunlarını gerekçe göstermişti. İnal, sosyal medya hesabına yorum yapan bir vatandaşa verdiği yanıtta, sağlığının yerinde olduğunu, “büyüklerin” kendisini zorla istifa ettirdiğini paylaştı.

“ZORLA İSTİFA ETTİRİLDİM”

MHP’li İnal'ın Facebook hesabından yaptığı paylaşıma yapılan yorumun ardından, İnal kendisini tutamayarak patladı. Bir kadın seçmenin “Başkan sen hastayım diye ayrılıyorsun ve her gün bir yerlerde geziyorsun. Bu kadar heves varsa niye istifa ettirdiler anlamış değilim git otur be” yorumu yaptı. İnal yoruma “Sağlığım iyi, çok şükür yerinde. Onu bahane ettirerek beni zorla istifa ettirdiler büyükler” yanıtını verdi. Yaklaşık 15 dakika sonra ise yorumunu sildi.

“ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIM”

Basın mensuplarına bir anlık öfkeyle yorum yaptığını, ardından sildiğini belirten İnal, konu hakkında zamanı geldiğinde konuşacağını söyledi. Kendisini istifa ettiren “büyükler”in kim olduğu sorusuna ise “Kimler olduğunu, istifa ettirildiğimi bütün Aydın biliyor. Zamanı gelince konuşacağım” yanıtını verdi.