MHP’li başkan yardımcısı gazeteciye yumruk atıp, ölümle tehdit etti

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Gazeteci Özcan Saraç işlek bir yolda yürüdüğü esnada MHP Ereğli İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Yazar’ın yumruklu saldırısına uğradı. Gazeteci Saraç, MHP’li Başkan Yardımcısı’nın kendisine yumruk attıktan sonra parmak sallayarak ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Gazeteci Özcan Saraç ilçe merkezinde işlek bir caddede telefonla konuştuğu sırada MHP Ereğli İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Yazar’ın yumruklu saldırısına uğradı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan o anlarda MHP'li Başkan Yardımcısı Hasan Yazar’ın Özcan Saraç'a yumruk attığı daha sonra ise parmak sallayarak tehdit ettiği görülüyor. MHP'li Başkan Yardımcısı Yazar'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyen Saraç, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

“YANLIŞ POLİTİKALARI ANLATTIĞIM İÇİN SALDIRIYA UĞRADIM”

İlçede daha önce başka bir gazetecinin de Hasan Yazar'ın saldırısına uğradığını söyleyen Saraç, saldırıların gerekçesini ise, MHP'li Ereğli İlçe Başkanı Hüseyin Oprukçu aleyhinde yazdıkları haberler olduğunu ileri sürdü.

İlçede zor şartlar altında gazetecilik yapmaya çalıştıklarını söyleyen Özcan Saraç şöyle konuştu:

“Biz Ereğli Belediyesi’nde mevcut başkan Hüseyin Oprukçu’nun yürüttüğü yanlış politikaları halka anlatıyoruz. Halkın gerçekleri öğrenmesi adına mücadele veriyoruz. Kamu görevi yürüttüğümüzün bilincindeyiz. Gazetecilik görevimizi zor şartlar altında yapıyoruz.

Birçok ihalenin başkan beye yakın kişilere verilmesi, bankamatik memurları ve daha birçok konu ile gündeme gelen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor.

MHP’li bu yöneticinin yol ortasında yaptığı saldırı ve parmak sallayarak ölümle tehdit etmesi bizi yolumuzdan döndüremez. Sonuna kadar konunun takipçisi olacağız.

Görüntülerde de her şey ortada. Telefon ile konuşuyorum bu esnada Hasan Yazar isimli şahıs yumruk atıyor. Sonrasında hakaretler ederek parmak sallayıp ‘Seni öldüreceğim’ şeklinde tehdit ediyor”

“BU ZORBALIK KABUL EDİLEMEZ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulunan Saraç, “2021 yılı Türkiye'sinde MHP’li bir teşkilat yöneticisinin yol ortasında yaptığı bu zorbalık kabul edilebilir bir durum değildir. İnanıyorum ki Sayın Bahçeli gerekeni yapacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları bu şekilde ki saldırı ve tehditler ile gündeme gelmemelidir” dedi.

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