MHP’li başkanı şikayet eden MHP’li meclis üyeleri disipline verildi

7 MHP ve 4 AKP’li üyeden oluşan İskilip Belediye Meclisindeki 5’i MHP’li toplam 9 üye, MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında, belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı olan bazı işletme ve birimlerde yapılan işlerde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığını belirterek Cumhuriyet Savcılığına Şubat ayında suç duyurusunda bulundu. Şikayet eden üyeler daha sonra da faaliyet raporunu kabul etmeyince, Ali Sülük’ün başkanlığı düşme noktasına geldi.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİLER

Belediye başkanını şikayet eden ve faaliyet raporuna onay vermeyen 5 MHP’li üye ile yapılan görüşmeler sonucunda Mehmet Sözer, İsmail Suakıtıcı ve Erol Kambur ikna edilemedi. Bunun üzerine üç üye, partiyle olan ilişkilerinin sonlandırılması için disiplin kuruluna gönderildi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, partinin iç tüzüğüne aykırı davranmak ve ağır disiplinsizlik suçu işlemekten dolayı 3 belediye meclis üyesinin de parti disiplin kuruluna sevk edildiğini ve haklarında ihraç işlemi başlatıldığını aktardı.