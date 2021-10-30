MHP’li belediye başbakanından kendisini eleştiren gazetecilere zorbalık

Konya’nın Ereğli ilçesinde internet üzerinden yaptıkları yayında MHP’li Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun belediyeye ait araçları kendisine yakın bir iş adamına peşkeş çektiğini iddia eden gazetecilerin ertesi gün bürosuna zabıta ve polis tarafından baskın yapıldı.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Ereğli ilçesinde yerel bir medya kuruluşunda çalışan gazeteciler Özcan Saraç ve Umut Yaygır, internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında Ereğli Belediyesi'ne ait araçların MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya yakın iş adamına peşkeş çekildiğini iddia ederek kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.

Gazetecilerin Oprukçu'yu eleştirmesinden bir gün sonra çalışma ofislerine zabıta ve polis baskın yaparak iş yerinin çalışma ruhsatı olmadığını gerekçe göstererek mühürleyeceklerini belirtti.

ZABITA EKİPLERİ KARARI GÖSTEREMEDİ

Encümen kararı olduğunu ifade eden zabıta ekipleri gazetecilerin ‘kararı gösterin' ısrarına rağmen kararı göstermedi.

O anları kayıt altına alan gazeteciler haksız bir uygulama olduğunu kaydederek ruhsat başvurusu yaptıklarını ancak Ereğli Belediyesi'nin kendilerine ruhsat vermek istemediğini belirtti.

“KARARI BAŞKA BİR İSİM İÇİN ALMIŞLAR, BİZDE UYGULAMAYA KALKIYORLAR”

Yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapan Gazeteci Özcan Saraç şunları söyledi:

* Biz büromuzu yeni yerine 10 gün önce taşıdık. Burada yaptığımız bir yayında belediye araçlarının belediye başkanına yakın bir iş adamına peşkeş çekildiğini açıkça ortaya koyduk.

* Ancak halkı bilgilendirmesi gerekenler ertesi gün zabıtayı kapımıza dayadı. Ellerinde encümen kararı olduğunu söyleyen zabıtaya ‘kararı gösterin' dedik ancak göremedik.

* Kaldı ki biz zaten ruhsata 20 Ekim tarihinde başvurumuzu yapmışız. Hatta şahsımıza İçişleri Bakanlığı'ndan bir mesaj geldi ve ruhsat talebimizin 13472 numarası ile kayda alındığı iletildi.

* Fakat ne ruhsatımızı alabildik ne de başvurumuza her hangi bir cevap.

* İki gündür zabıta ekipleri yanına polisi de alarak işyerimizi mühürlemek istiyor. İşin ilginç yanı ellerinde ki kararda kapatılacak olan işyerinin adı farklı.

* Başka bir isime aldıkları encümen kararı ile başka bir yeri kapatmak istiyorlar hem evrakta sahtecilik yapıp hem de suç işliyorlar.

“YENİ BAŞVURU YAPAN NEREYİ KAPATMIŞLAR DA BURAYI KAPATIYORLAR”

Zabıtanın yaptığının kanunsuz olduğunu belirten gazetecilerin avukatı İsmail Erkan ise, “Kanuna aykırı emir veren ve emiri yerine getiren cezalandırılır, kanuna aykırı olduğunu yeni anladılar herhalde ya da verilen talimatın kanuna aykırı olduğu yönünde birileri demek ki uyarı da bulundu bende bazı yanlışlıkları gördüm arkadaşları uyardım. Ayrıca aynı nitelikte olan hangi işyerine hangi işlemi yapmışlar. Kapatmaya gelmişler. Yeni başvuru yapmış hangi bakkala, hangi kafeye hangi işletmeyi kapatmışlarda burayı kapatıyorlar” diye konuştu.

Avukat ve gazetecilerin tepkisi üzerine zabıta ekipleri mühürleme işlemini durdurarak iş yerinden ayrıldı.