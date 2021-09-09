MHP’li belediye başkanı: Kaçak camiyi mühürleyeceğiz

Muğla'nın Ortaca ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki yeşil alanda, kaçak cami inşaatına başlandığı ileri sürüldü. Yaklaşık 1 ay önce su basmanı dahi atılan cami ile ilgili Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir, "Yeşil alana iznimiz dışı yapılan camiden yeni haberimiz oldu ve mühürleyeceğiz" dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Ortaca Belediyesi ile ilgili bir süredir sosyal medya platformunda çeşitli çevrelerce ortaya atılan “Bahçelievler Mahallesi’ndeki yeşil alana kacak cami inşaatı yapılıyor” iddialarına ilçenin MHP'li Belediye Başkanı Alim Uzundemir'den ilginç bir cevap geldi. 1 ay önce inşaatına başlanan ve su basmanı bile atılan camiinin yeşil alana kaçak yapıldığını doğrulayan Uzundemir SÖZCÜ'ye, “Camiyi bir vatandaş yaptırıyormuş, yeşil alana iznimiz dışı yapılan camiden yeni haberimiz oldu ve bir iki gün içinde inşaatı mühürleyip hakkında yasal işlem yapacağız” dedi.

“VATANDAŞIN BİRİSİ YAPMIŞ İNŞAATI MÜHÜRLÜYORUZ”

Uzundemir cami inşaatının yeşil alana yapılması haberinin doğru olduğunu belirterek, “İnşaat başladıktan sonra haberimiz oldu. Vatandaşın birisi izin almadan caminin yapımına başlamış” diye konuştu.